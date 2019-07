Wasserstoff ist das leichteste chemische Element. Es kann aus Wasser hergestellt werden. Dazu muss Wasser in seine Bestandteile – Wasserstoff und Sauerstoff – aufgespalten werden. Dafür wird Energie benötigt. Werden erneuerbare Energien wie Wind- oder Solarstrom genutzt, ist Wasserstoff emissionsfrei herstellbar, also ohne dass klimaschädliches CO2 entsteht.



Wasserstoff kann aber auch aus Erdgas gewonnen werden. Er fällt zum Beispiel im Chemiepark Leuna in hohen Mengen als Nebenprodukt bei der Chlor-Alkali-Elektrolyse an. Diese Art der Wasserstoff-Gewinnung ist nicht CO2-neutral.