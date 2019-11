Was ist passiert?

Am Freitagvormittag hatte es in der Grube Teutschenthal unter Tage eine Explosion gegeben. Dabei wurde ein 24 Jahre alter Bergarbeiter leicht und ein 44-jähriger schwerer verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht – laut Polizei bestand keine Lebensgefahr. Viele Rettungskräfte – Feuerwehren, Grubenwehr und Polizei – waren vor Ort.

Was war die Ursache?

Es hatte eine Verpuffung gegeben, das heißt: Gase in der Grube hatten sich explosionsartig entzündet. Um welche Gase es sich handelte, ist noch unklar. Ein Sprecher des Landesbergamtes vermutete, es könne sich um Wasserstoff handeln. Wasserstoff kann in Filterstäuben enthalten sein – solche Industrieabfälle werden in der Grube eingelagert.

Wie verlief die Rettung?

Insgesamt waren 38 Bergarbeiter unter Tage, als sich die Verpuffung ereignete. Die Kumpel suchten, wie in solchen Fällen vorgesehen, Schutzräume auf. Solche Schutzräume schirmen Bergleute vor Schad- und Giftstoffen ab, die die Luft unter Tage verunreinigen können. Die Bergleute harrten laut Betreiberfirma etwa zwei Stunden lang in den Schutzräumen in 700 Metern Tiefe aus.