Anwohner rund um den Geiseltalsee im Saalekreis sind in Sorge. Grund dafür ist eine Müllentsorgungsanlage bei Krumpa am Geiseltalsee. Die hat seit kurzem einen neuen Besitzer . Dessen Plan ist, die Deponie deutlich zu erweitern. Bei vielen Bürgern sorgt das für Unmut.

Gezeigt hat das auch eine Bürgerversammlung am Freitag. Zu der hatte die Logistik-Beratung-Recycling GmbH eingeladen, Besitzer der Deponie. "Wir haben etwas dagegen, dass immer mehr Müll hierherkommt", sagte eine Anwohnerin MDR SACHSEN-ANHALT. "Manchmal stinkt es schon jetzt wie saurer Pudding oder Joghurt", erzählte sie. Eine andere Anwohnerin aus Frankleben ergänzte: "Wenn der Wind ungünstig steht, dann riecht es. Die Fliegenpopulation in Frankleben ist ungewöhnlich hoch."

Stephan Dietl will das nicht so stehen lassen. Er ist Geschäftsführer der neuen Betreiberfirma und damit auch Chef der Müllentsorgungsanlage am Geiseltalsee. Sein Unternehmen hat die 180.000 Quadratmeter große Deponie gekauft – und will dort künftig 500.000 Tonnen Abfall recyceln und entsorgen. Dietl betont, dass dabei alles mit rechten Dingen vor sich geht. "Das stellen wir sicher durch die Abläufe und wie wir sie gestalten." Den Tourismus am Geiseltalsee kaputt zu machen, das habe seine Firma keineswegs vor.