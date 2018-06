Langfinger in Höhnstedt Winzer ärgern sich über gestohlene Weinblätter

Elisabeth Born und Jochen Hinderer kontrollieren ihre Weinberge in letzter Zeit öfter. Fast täglich machen sich Diebe an den Hängen bei Höhnstedt zu schaffen. Ihre Beute sind aber nicht etwa Weintrauben – die sind noch gar nicht reif – sondern Weinblätter. Die Blätter fehlen dann aber den Beeren für das Wachstum. Jochen Hinderer vom Weingut Born erklärt: "Das ist wie beim Menschen auch. Bekommt man nicht genug zu Essen, wird man nicht groß."

Ein paar Weinblätter für den Eigenbedarf abpflücken – das wäre überhaupt kein Problem. Etliche Winzer in der Weinbauregion erleben aber, dass die Blätter gleich kiloweise aus dem Berg gerupft und mitgenommen werden. "Gerade gestern haben wir uns mit einer Frau unterhalten, das war eine Familie aus Afrin in Syrien", erzählte Elisabeth Born MDR SACHSEN-ANHALT. "Sie verwenden die Blätter, das haben sie uns gesagt, zum eigenen Bedarf. Sie kochen das in Gläsern ein und essen das das ganze Jahr über."

Gefüllte Weinblätter sind im Nahen Osten eine Spezialität. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Gefüllte Weinblätter sind eine weitverbreitete orientalische Spezialität, preiswert und unkompliziert zuzubereiten – vorausgesetzt, man hat Weinblätter. Die frisch vom Weinberg gepflückten Blätter enthalten allerdings häufig Spritzmittel gegen Schimmelpilze in hoher Konzentration, das nicht abgewaschen werden kann. Den Pflückern ist das wohl nicht bewusst.



Laut Pflanzenschutzexperten wie Holger Deising von der Martin-Luther-Universität in Halle können Spritzmittel gegen Schädlinge unter Umständen nervenschädigend sein. Deshalb sei Vorsicht geboten. "Man weiß nicht, wie lange vorher die Applikation von Pflanzenschutzmitteln erfolgt ist. Wenn es erst kurz her ist, ist die Konzentration in den Blättern sehr hoch."