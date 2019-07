Die 25 Pferde wurden durch das Feuer nicht verletzt. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Wie es nun mit dem Reitverein weitergehe, sei noch unklar, sagte Pistorius. "Aber wir denken, wir kriegen es in den Griff." Pistorius hatte gehofft, die Halle erhalten zu können. Ein Statiker und ein Architekt wollen sie sich demnach am Dienstagabend ansehen. Jedoch sehe es sehr schlecht aus.



Für die 25 Pferde, die eigentlich in der abgebrannten Halle untergebracht sind, ist immerhin eine Lösung gefunden worden. In wenigen Tagen sollen sie in der zweiten Halle des Reitvereins Ställe bekommen, sagt Pistorius.