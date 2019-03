Der Betreiber der Grube Teutschenthal wehrt sich gegen die Stilllegung des umstrittenen Freilagers. Die Grube Teutschenthal Sicherungs GmbH (GTS) teilte mit, sie halte die Stilllegung für rechtswidrig und politisch motiviert. Das Unternehmen habe deswegen Klage erhoben und werde noch in dieser Woche beim Verwaltungsgericht beantragen, dass Stilllegung und Räumung ausgesetzt werden. Die GTS argumentiert, die Stilllegung der Fläche unter freiem Himmel sei für das Unternehmen und die etwa 180 Beschäftigten existenzgefährdend.

Wir sind erschüttert, dass das LAGB anstelle von Emissionsminderungsmaßnahmen in Teutschenthal zu einer politisch motivierten, offensichtlich nicht erforderlichen Stilllegung greift und damit gegen das rechtsstaatliche Gebot der Verhältnismäßigkeit verstößt.

Was ist der Unterschied zwischen "Emission" und "Immission"? Eine Emission ist der Ausstoß von Stoffen, die Luft, Boden oder Wasser verunreinigen. Die Stoffe können zum Beispiel von Industriebetrieben, Kraftwerken, Autos und auch Heizungsanlagen abgegeben werden. Immissionen sind Einwirkungen von Verunreinigungen der Luft, des Bodens und des Wassers auf lebende Organismen oder Gegenstände – also etwa auf Menschen und Gebäude.

Die Grube Teutschenthal war zuletzt vor allem in die Schlagzeilen geraten, weil sich Anwohner über massiven Gestank beschwert hatten. Eine Gesundheitsgefährdung wurde aber nicht festgestellt.



In der Grube, in der früher Kalisalz gewonnen wurde, werden heute Industrieabfälle eingelagert. Mit ihnen werden die unterirdischen Hohlräume gefüllt, um Erdabsenkungen zu verhindern. Im Freilager werden die Industrieabfälle gesammelt und verarbeitet, bevor sie unter Tage gefahren werden. Aus Sicht des Landesbergamts könnten auch alternative Stoffe für das Verfüllen genutzt werden.