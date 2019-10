Das ist das, was mein Anspruch ist und was ich mir vorgenommen habe. Ich habe auch die Frage bekommen: Was ist eigentlich Ihr Ziel in den nächsten sieben Jahren? Ich möchte, dass sich die Menschen im Saalekreis überall wohlfühlen – im Norden, im Süden, im Osten und im Westen. Das ist etwas, was immer noch gestaltet werden muss. Es gibt immer noch Bereiche, wo es Probleme gibt: Stichwort ÖPNV. Da ist ein bisschen Sand ins Getriebe bekommen. Und das will ich gestalten und mithelfen, dass wir ein Stück weit besser werden.

Wobei ich sage: Ich möchte im Saalekreis keinen Strukturwandel. Wir sind Chemieregion, geprägt über hundert Jahre. Wir sind wirtschaftlich erfolgreich. Wir brauchen in dem Sinne keinen Wandel. Aber wir wollen den Strukturwandel in den Kohleregionen natürlich auch für uns nutzen, Innovation in die Region zu bringen. In der Chemie gibt es das Stichwort: grüner Wasserstoff, Dekarbonisierung, Reallabore – das sind die Dinge, für die ich mich in den Gremien, in denen ich sitze, einsetzen werde.



Innovation heißt, wir wollen uns in neue Richtungen entwickeln. Im Hochschulbereich haben wir mit der Hochschule in Merseburg einen kompetenten Partner. Da gibt es das ITAM-Projekt (Innovative Technologie- und Anwenderzentrum Merseburg, Anmerk. d. Red.), also Innovation am Campus. Das wollen wir machen. Da geht es um Startup-Entwicklung.