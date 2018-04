Es wurde zwar meist sachlich diskutiert und viele konkrete Fragen beantwortet, doch auch einige Befürworter der Autobahn redeten sich in Rage. Ein Hallenser sagte: "Ich bin Anwohner in der Trothaer Straße und ich möchte all denen, die hier nein sagen, endlich mal sagen: 'Geht mal über die Trothaer Straße.' Sie kommen nämlich gar nicht rüber." Die A143 soll Halle vom Verkehr entlasten und die Luftqualität verbessern. Auch ein Bewohner aus Halle-Dölau beschwerte sich: "In Dölau rammelt der Verkehr von früh bis abends und in der Nacht hin und her."