Durch Gutscheine keine gesellschaftliche Teilnahme möglich

Auf der Terrasse vor dem "Haus der Studierenden" unterhalten sich Geflüchtete und Aktivisten. In den Gesprächen wird deutlich, was der Alltag mit den Gutscheinen bedeutet. John (Name geändert) kommt aus Liberia, lebt aber seit 2003 im Saalekreis. Er würde sich gerne mehr in die Gesellschaft einbringen, könne aber mit den Gutscheinen kaum am öffentlichen Leben teilnehmen. Amadou (Name geändert) stimmt ihm zu und berichtet, dass das Geld selten überhaupt für Lebensmitteleinkäufe reiche.

"Die Leute können die Gutscheine gar nicht in den tatsächlichen Wert umwandeln", erklärt Patrick Wälzer (Name geändert), einer der Studierenden, die bei "Café Internationale" aktiv sind. Es fehle eine verbindliche Regelung für das Rückgeld. Mal gebe es zehn Prozent des Gutscheinwerts zurück, mal nichts.

Amadou erzählt, dass er manchmal Dinge einkaufe, die er nicht brauche, um den Betrag voll auszuschöpfen. John habe immer einen Taschenrechner dabei. Wenn es an der Kasse trotzdem länger dauert, werden andere Kunden oft ungeduldig, berichten beide. Auch rassistische Beleidigungen hätten sie beim Einkaufen schon erlebt. Man behandele sie nicht wie Menschen, sagt Amadou.

Wir haben hier Rechte. Aber wir sind nicht gleichberechtigt. Amadou (Name geändert)

Das "Café Internationale" tauscht Gutscheine gegen Bargeld

Getauscht wird draußen: Gemeinsam gehen Geflüchtete und Aktivisten auf eine Wiese ein Stück abseits des Hochschulgeländes. Bildrechte: Maren Wilczek Etwa alle zwei Wochen, im gleichen Takt wie die Gutscheinausgabe, können Geflüchtete beim "Café Internationale" einen Teil ihrer Gutscheine gegen Bargeld tauschen. Max Pankonin ist kein Student mehr, aber weiterhin beim Café aktiv. Er erzählt, dass die Initiative für den Gutscheintausch 2017 entstanden sei. Der Tausch funktioniere, weil die Gutscheine nicht personalisiert seien und jeder mit ihnen bezahlen könne.



In Merseburg und Halle, wo man die Gutscheine auch einlösen könne, seien Tauschorte entstanden, an denen Umschläge mit Bargeld abgegeben werden können. Diese sammeln die Aktivisten ein und bringen sie zum Tauschtreff im "Haus der Studierenden". Nach dem Treffen kommen die Umschläge – dann mit Gutscheinen gefüllt – zu den Tauschorten zurück und können dort abgeholt werden. "An einem Tauschtag kommen so für etwa 40 Leute, die im Café zu Gast sind, 20 bis höchstens 40 Euro zusammen", erklärt Pankonin, "Je nachdem, manchmal läuft es gut, manchmal schlecht."

An diesem Tag läuft es schlecht für den Tauschtreff. Aktivist Patrick Wälzer verkündet: "Heute gibt es für jeden 20 Euro." Dann gehen alle gemeinsam auf eine Wiese ein Stück abseits vom Campusgelände und tauschen Geld gegen Gutscheine. Im Dezember 2019 habe die Hochschule den Gutscheintausch untersagt, berichten Pankonin und Wälzer. Darum sei die Notlösung entstanden, 200 Meter vom Campus entfernt zu tauschen. Warum man den Tausch untersagt hat, dazu äußerte sich die Hochschule auf Anfrage nicht.

Gutscheintausch trotz Kontaktverbot

Die Schutzmaßnahmen vor der COVID-19-Pandemie schränken die Möglichkeiten des "Café Internationale" ein. Beim Tauschtreff Mitte März fiel das gemeinsame Kaffeetrinken aus. Das Sozialamt habe an diesem Tag Gutscheine für die kommenden sechs Wochen ausgegeben, berichtet Max Pankonin.

Nicht nur die hohen Gutscheinsummen seien ein Problem, sondern auch, dass die Läden, in denen sonst die Umschläge mit Geld gesammelt werden, geschlossen haben, erklärt Max Pankonin. Das Café Internationale bietet nun an, Einkäufe für Menschen in Isolation zu erledigen und dabei mit Gutscheinen zahlen, um zumindest einen Teil möglichst kontaktlos gegen Bargeld einzutauschen.

Trotz ihres Engagements sehen die Aktivisten den Gutscheintausch nicht als langfristige Lösung an. "Eigentlich war unsere Idee, die Zeit zu überbrücken, bis jemand auf den Gedanken kommt, dass es unmenschlich ist, mit Sozialleistungen so umzugehen", sagt Max Pankonin. Doch bisher geht die Zwischenlösung weiter.