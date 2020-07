Staatsanwalt Klaus Wiechmann sagte MDR SACHSEN-ANHALT, bei den Ermittlungen werde auch geprüft, ob Polizei und Jugendamt ihrer Verantwortung nachgekommen seien. "Die Kritik an der Arbeit des Jugendamtes, aber auch Kritik an der Arbeit der Polizei vor Ort – das ist durchaus bekannt. Wir haben ja Zeugen gehört und Anwohner gehört. Und das sind natürlich Hinweise, denen wir im Rahmen der Ermittlungen gegen die beiden Beschuldigten nachgehen. Und – wenn es denn stimmt – um auch zu klären, ob denn Polizei und Jugendamt hier ihrer Verantwortung nachgekommen sind."

Die für das Jugendamt zuständige Kreisverwaltung in Merseburg teilte am Mittwoch mit, es habe nach einer internen Prüfung "keine Anhaltspunkte für Versäumnisse des Jugendamtes oder eine Vorhersehbarkeit der Ereignisse gegeben." Geäußerte Vorwürfe hinsichtlich einer angeblichen Untätigkeit des Jugendamtes seien nicht zutreffend.

Der zwei Jahre alter Junge war am Sonnabend tot in der Wohnung der Mutter in Querfurt gefunden worden, nachdem die Mutter die Polizei gerufen hatte. Die Frau und ihr Lebensgefährte sitzen in Untersuchungshaft. Sie schweigen zu den Vorwürfen. Laut Staatsanwaltschaft ist das Kind erschlagen worden. Die Spuren sprächen zudem für schweren sexuellen Missbrauch.