Forschung zu ökologischer Luftfahrt Bau von nachhaltigen Regionalflugzeugen am Flughafen Leipzig/Halle geplant

Das heißt also, dass die genauen Arbeitsprozesse auch noch gar nicht feststehen?

Also die Arbeitspakete sind vollkommen klar. Aber die genauen Arbeitsprozesse wie zum Beispiel im Bereich der Logistik, da gibt es noch Bereiche, in denen wir uns in Optimierungsstudien befinden, um diese noch anzupassen.

Die D328eco ist ein kleines Flugzeug. Nun ist er der Trend in der Luftfahrt in den letzten Jahren eher hin zu großen Flugzeugen gegangen. Wie können Sie da mit Ihrem Projekt punkten?

Die Produktion des Airbus A380, des größten Passagierflugzeugs der Welt, wird in diesem Jahre auslaufen. Bildrechte: Tino Plunert Ich könnte jetzt sagen, dass "je größer, desto besser" auch nicht funktioniert hat. Sonst würde Airbus den A380 weiter produzieren. Ich denke aber auch, dass gerade im regionalen Segment und wenn man auf niedrigere Emissionen und niedrigeren Treibstoffverbrauch achtet, man an kleinen Turboprops einfach nicht vorbeikommt. Und wenn es überhaupt etwas Positives gibt, was man aus der Corona-Krise ziehen kann, dann dass es einen größeren Push gibt in die Richtung, sich die Emissionen anzuschauen und zu sehen, wie man diese reduzieren kann.

Nun gibt es gerade im Turboprop-Bereiche auch starke Konkurrenz. Allen voran der zu Airbus gehörende Flugzeugbauer ATR mit seinem Erfolgsmodell ATR-42/72. Wie gehen Sie damit um?

Wenn man sich den Flugzeugmarkt anschaut, dann gab in der Vergangenheit sogar deutlich mehr Konkurrenz. Da gab es Saab, die Dash 8 von Bombardier, Jetstream, Embraer und wie sie alle heißen. Die sind alle vom Markt verschwunden, weil in der Zeit der Bedarf nicht da war.

Jetzt gibt es eine ziemlich große Flugzeugflotte, die kurz vor der Rente steht, die ersetzt werden muss. Nico Neumann

Auf der anderen Seite gehen wir aber auch davon aus und erwarten, dass neue Märkte eröffnen. Und auch der Wachstumsmarkt in Asien ist nicht zu unterschätzen.

Gibt es denn schon konkrete Kaufabsichten für die D328eco?

Dass es Interesse gibt, das ist klar. Sonst hätten wir nicht solche Ankündigungen gemacht. Aber zu irgendwelchen Erstkunden oder Absichtserklärungen kann und darf ich hier noch nichts sagen.

Werfen wir nochmal einen Blick auf den künftigen Produktionsstandort am Flughafen Leipzig/Halle. Warum hat sich der Flughafen gegen andere Bewerber durchgesetzt?

Da gibt es mehrere Aspekte. Das eine ist die infrastrukturelle Anbindung, die ist in Leipzig/Halle optimal und kann kaum besser sein. Wir haben Autobahnen in alle Richtungen, wir haben mit DHL einen großen Logistig-Hub und auch die Bahnanbindung ist gut. Und das nahegelegene Leipzig ist eine sehr attraktive Stadt, sodass wir der Meinung sind, dass wir da die jungen und gut ausgebildeten Leute, die wir brauchen, auch hinziehen können.



Gebaut wird an dem neuen Werk aber noch nicht. Wir befinden uns aktuell noch in enger Abstimmung mit dem Flughafen Leipzig/Halle und dem Land Sachsen in der Planungsphase. Außerdem befinden wir uns mit dem Fraunhofer Institut am Ausarbeiten der Konzepte und dazu gehört auch die Hallenplanung.

Die Bundesregierung unterstützt Ihr Projekt mit einem Förderkredit in Höhe von rund 125 Millionen Euro. Denn die D328eco kommt auch als Träger für einen Elektroantrieb in Frage. Wann wird das erste Elektroflugzeug in Leipzig/Halle aus den Werkhallen rollen?

Bundeskanzlerin Angela Merkel warb schon bei der Luftfahrtkonferenz 2019 für nachhaltige Innovationen in der Luftfahrt. Inzwischen unterstützt die Bundesregierung das Projekt mit einem millionenschweren Förderkredit. Bildrechte: dpa Der erste Schritt wird ein Demonstrationsflugzeug sein, also wo man wirklich die ganzen verschiedenen Technologien in der Plattform der D328eco integriert, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Unser Chief Technology Officer (Anm. d. Red.: verantwortlich für Produktstrategie, Technologie-Roadmap und Aufsicht der technischen Entwicklungsteams), Martin Nüsseler, steckt da zusammen mit Partnern aus der Industrie viel Energie rein. Und deswegen möchte ich auch noch gar nicht über Zeitziele sprechen. Wir halten aber einen Zeitrahmen von 15 Jahren für realistisch.

Airbus hat erst vor wenigen Monaten angekündigt, in einem ähnlichen Zeitraum ein Wasserstoffflugzeug entwickeln zu wollen. Was wird sich am Ende durchsetzen?