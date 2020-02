Düngemittelproduktion Klärschlamm in Beuna: "Wir möchten nicht zur Kloake für ganz Deutschland werden"

Abfallwirtschaft oder Tourismus? In Beuna bei Merseburg soll in Zukunft ein Großteil des in Deutschland anfallenden Klärschlamms aufbereitet oder verbrannt werden. Dagegen kämpft eine Bürgerinitiative schon seit zwei Jahren. Die Stadt Merseburg will nun gegen die Anlage klagen.