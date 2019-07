Landrat des Saalekreises CDU-Politiker Frank Bannert gestorben

Bannert wurde am 30. Oktober 1956 in Braunsbedra/Neumark geboren. Er studierte am Institut für Lehrerbildung in Weißenfels und war bis 1990 als Lehrer für Musik und Englisch in Braunsbedra tätig. Bannert war später als Schulrat und Dezernent des Landkreises Merseburg tätig. Er war 1. Beigeordneter für Jugend, Bildung, Finanzen, Kultur und Soziales im Landkreis Merseburg-Querfurt. Seit 2007 begleitete Frank Bannert das Amt des Landrats des Saalekreises.