Bürgermeisterwahl Wählt Landsberg suspendierten Bürgermeister erneut?

Ihm werden mehr als 20 Dienstvergehen zur Last gelegt und doch stellt er sich wieder zur Wahl: Olaf Heinrich, seit zweieinhalb Jahren vom Dienst vorübergehend enthoben, möchte erneut als Bürgermeister von Landsberg gewählt werden. Am Sonntag sind mehr als 13.000 Einwohner der Stadt im Saalekreis aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Zur Wahl stehen insgesamt vier Kandidaten.

Landsberg ist für seine Doppelkapelle und das Felsenbad bekannt. Bildrechte: Hans-Dieter Brauer

Am Montag und damit einen Tag nach der aktuellen Bürgermeisterwahl beginnt am halleschen Amtsgericht ein Prozess gegen Heinrich und Hoppe wegen Untreue. Heinrich kann sich trotzdem zur Wahl stellen, da für ihn bis zu einem Urteil die Unschuldsvermutung gilt. Den Dienst als neuer Bürgermeister – falls er gewählt wird – könnte er eventuell nicht pünktlich zum Oktober antreten, da er noch immer suspendiert ist. Das bleibt er so lange, bis in einem zweiten Verfahren ein Urteil gefällt ist: Am Verwaltungsgericht läuft ein Amtsenthebungsverfahren. Bei einer Freiheitsstrafe von mehr als ein Jahr würde das Beamtenverhältnis von Heinrich allerdings laut Gesetz enden.