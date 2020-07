Mutterschaft durch Samenspende Luisa will Mutter werden – allein

"Die Vorstellung, 50 oder 60 zu sein und meinen Kinderwunsch nie erfüllt zu haben, fand ich immer furchtbar", sagt Luisa. Die 29-Jährige ist klein und drahtig und wirkt nicht wie eine, die abwartet, bis das Schicksal zu ihr kommt. Letztes Jahr hat sie sich in monatelanger Arbeit einen Bauwagen ausgebaut, in dem sie jetzt auf einem Wagenplatz in Dieskau bei Halle wohnt. Luisa schafft sich ihr Leben so, wie es ihr passt. Ihren Nachnamen will sie hier nicht hier lesen. Ihre Geschichte erzählt sie aber gern.

Seit Jahren weiß Luisa schon, dass sie gern Kinder haben will. Anders als viele andere Menschen will sie jedoch nicht warten, bis eine Partnerin oder ein Partner da ist, der genauso denkt. Sie will allein Mutter werden. Luisa erzählt: "Als ich 23 war, vor sechs Jahren, habe ich beschlossen, mich mit meinem Kinderwunsch nicht von einem Mann abhängig zu machen." Für sie sei damals klar gewesen, dass sie nicht ewig auf den richtigen Partner warten wollte. Dass sie, um Mutter zu werden, keinen Partner brauchte.

"Ich habe das bei einer Bekannten gesehen", erzählt sie, "sie war schon Mitte 30, wollte sehr gern ein Kind, hat aber keinen passenden Mann gefunden. Das fand ich traurig." Ihr Entschluss habe deswegen schon früh festgestanden. Und sich danach auch nicht noch einmal verändert. "Erst recht, als ich dann mit 25, 26 gemerkt habe, dass ich auf Frauen stehe und nicht auf Männer", sagt Luisa und lacht kurz.

Schwanger in den nächsten beiden Jahren

Seit vier Monaten hat sie eine Freundin. Auch die wünscht sich schon länger ein Kind. Noch ist die Beziehung für beide aber zu frisch, um den Kinderwunsch gemeinsam anzugehen. "Bei mir hat das sowieso noch ein bisschen mehr Zeit als bei ihr", sagt Luisa, "sie wünscht sich das dringender." Deswegen will Luisa selbst erst einmal abwarten und ihre Freundin bei dem Prozess begleiten. Denn die möchte, wenn alles gut läuft, schon im nächsten halben Jahr schwanger werden. Luisa will sich dafür noch ein bis zwei Jahre Zeit lassen.

Bis dahin, hofft sie, wird sich auch geklärt haben, welche Rolle sie im Leben des Kindes ihrer Freundin spielen soll: "Wir haben darüber geredet – aber noch ist das mit uns zu frisch und der Gedanke an ein Kind zu abstrakt. Bis es wirklich da ist, dauert es ja auch eine Weile." Unabhängig von ihrer Freundin will sie aber nach wie vor auf jeden Fall ein eigenes Kind, erklärt sie mit sicherer Stimme. Vielleicht seien sie ja in ein paar Jahren eine Familie aus zwei Müttern und zwei Kindern, sagt sie grinsend und ergänzt: "Ich wollte eh immer zwei Kinder."

In den letzten Jahren hat sie viel darüber nachgedacht, welche Möglichkeiten es für sie gibt, schwanger zu werden. Eine Spende von einer Samenbank und eine künstliche Befruchtung kommen für Luisa nicht in Frage: "Ich finde es absurd, dafür so viel Geld zu bezahlen." Vor einigen Monaten hat sie deswegen allen Mut zusammengenommen und ihren besten Freund gefragt, ob er sich vorstellen könnte, ihr den Kinderwunsch zu erfüllen. Die beiden kennen sich seit fünf Jahren und sehen sich regelmäßig fast jede Woche. "Ich war unglaublich aufgeregt, als ich das Thema zum ersten Mal angesprochen habe", erzählt sie. Vorher habe sie lange darüber nachgedacht, ob das wirklich eine gute Idee sei.

Eine Samenspende vom besten Freund

"Bei jemandem, den ich so gut kenne, ist es natürlich schwer, zu sagen: Über das Kind entscheide ich alleine. Deswegen habe ich lange mit der Variante gehadert und war skeptisch." Ihre Sorge: Selbst, wenn im Vornherein alles genau abgesprochen sei – wie sich die Situation entwickle, sobald das Kind da sei, könne niemand wissen: "Jetzt sagt er, dass es okay ist, wenn er das Kind alle zwei Wochen sieht – aber was ist, wenn er dann vielleicht ganz starke Vatergefühle hat und das nicht mehr reicht." Letztlich hatte aber nicht nur sie, sondern auch ihr bester Freund bei der Sache ein gutes Gefühl . Beide können sich gut vorstellen, dass er im Leben ihres Kindes eine Rolle spielt. Nicht wie ein Vater – aber vielleicht wie ein Onkel oder ein Pate. "Ich habe da einfach ein gutes Gefühl. Wir beide können über alles reden."

Ganz fest abgemacht sei die Sache mit ihrem besten Freund trotzdem noch nicht. Luisa will sich und ihn mit ihrem Kinderwunsch nicht unter Druck setzen. In regelmäßigen Abständen reden sie aber darüber, ob beide sich das noch vorstellen können: "Ich klopfe immer mal wieder ab, ob die Option noch steht." Luisas Plan B sind entferntere Freunde, die sie auch nach einer Samenspende fragen könnte. Ohnehin – Sex haben will sie mit dem potenziellen Vater ihres Kindes nicht. Sie plant, sich das Sperma am Tag ihres Eisprungs mit einer Spritze oder einer Menstruationstasse selbst einzuführen. So viele Monate lang, bis es mit der Schwangerschaft klappt.

Ihre Freunde, erzählt Luisa, haben bisher vor allem positiv reagiert, wenn sie ihnen von ihrem Plan erzählt hat. Auch ihre Familie würde sich sehr über Enkelkinder freuen: "Die warten eigentlich nur, dass es soweit ist." Einen besseren Ort als den Wagenplatz kann es für Kinder kaum geben, meint die junge Frau. Nicht nur, dass in der Gemeinschaft auf dem Platz immer andere Kinder zum Spielen da seien.

Bildrechte: MDR Sachsen-Anhalt/Alisa Sonntag Ein Kind kann hier ganz nah an der Natur aufwachsen. Mit den Hühnern auf dem Platz herumrennen, alles entdecken… das habe ich als Kind auch gemacht und ich habe es geliebt. Luisa

Eine Kindheit in der Natur

Auf dem Wagenplatz, auf dem Luisas Bauwagen steht, gibt es nicht nur Hühner. Auch Katzen, Bienen und viele andere Menschen, die Luisa unterstützen können. Eine Kindheit voller Freiheit, so stellt sie sich das vor. Luisa arbeitet als Zirkus- und Erlebnispädagogin mit Kindergruppen. In ihrer Arbeit sieht sie jeden Tag, wie gut es Kindern tun kann, mit der Natur in Kontakt zu kommen. In ihrem Wagen, sagt sie, ist genug Platz für ein Kinderbett, einen Wickeltisch und ein kleines Schränkchen mit Kinderkleidung – "und mehr brauche ich auch erstmal nicht. Alles andere passiert draußen, außerhalb des Bauwagens."

Sie hofft, dass sie sich einen Teil ihrer Freiheit bewahren kann – auch mit Kind: "Ich stelle mir das so vor, dass ich mir ein Stück weit meinen Tagesablauf und meinen Bewegungsradius erhalten kann, dass nicht alles nur von dem Kind abhängig ist." Auf dem Wagenplatz zu wohnen, ist verhältnismäßig günstig. Unter anderem deswegen arbeitet Luisa nicht in Vollzeit, sondern nur 24 Stunden in der Woche. Sie ist viel unterwegs, fährt regelmäßig nach Halle und Leipzig und besucht Freunde. Einmal ist sie acht Wochen lang den Jakobsweg entlang gewandert. Sie hofft, auch mit Kind im Gepäck weiterhin reisen zu können: "Auch wenn eine Reise dann vielleicht nicht bedeutet, ein halbes Jahr unterwegs zu sein – sondern eine Woche wandern zu gehen."

Mit ihrem Bauwagen hat Luisa sich ein Zuhause geschaffen. Bildrechte: MDR Sachsen-Anhalt/Alisa Sonntag Mit ihrem Bauwagen ist Luisa mobil. Wenn sie möchte, kann sie von dem Wagenplatz wegziehen und ihn an einem anderen Ort abstellen. Beispielsweise näher an den Wohnort ihrer Freundin. Die wohnt eine knappe Zugstunde entfernt in Leipzig. "Ich wünsche mir das schon so, dass wir in Zukunft eine Familie sind und unsere Kinder auf irgendeine Art und Weise gemeinsam großziehen", sagt sie. Eines ist für sie aber keine Option: Mit ihrer Freundin zusammenzuziehen. Denn die wohnt in einer Wohnung. Aus ihrem liebevoll gestalteten Bauwagen will Luisa aber auf keinen Fall ausziehen. Der Wagen ist das Zuhause, das sie sich für die nächsten Jahre geschaffen hat. Das soll bleiben – auch wenn sich mit Kind ansonsten viele Dinge ändern werden.

Eine Familie mit zwei Mamas

Es werden aufregende Jahre, meint Luisa und schmunzelt. Die einzigen Sorgen, die bleiben, sind die um die Freundschaft zu dem Kindsvater. Und, wie sich die Kindererziehung möglicherweise zwischen ihr und ihrer Freundin aufteilen wird. "Ich stelle mir das sehr herausfordernd vor, in unserer Partnerinnenschaft auszuhandeln, welche Rolle wir bei der Erziehung des jeweils anderen Kindes übernehmen", sagt sie. Dinge, die in einer Beziehung auf den ersten Blick einfacher wären: "Wenn ich gemeinsam mit jemand anderem ein Kind bekommen würde, wäre klar: Wir sind beide gleichermaßen zuständig." In ihrem Fall, zwei einzelne Mütter mit Kind, ist das nicht ganz so einfach. Luisa zuckt die Schultern. "Das wird sich schon zeigen", meint sie.

Gespannt ist sie außerdem noch auf etwas anderes: Die gesellschaftlichen Reaktionen, die auf sie zukommen, wenn sie Teil einer Familie mit zwei Mamas ist. Vielleicht, meint sie, werden sie es damit manchmal schwer haben. "Hoffentlich nicht", sagt sie. Luisa ist optimistisch. Schließlich hat sie sich bisher auch immer ihr Leben so geschaffen, wie es für sie gepasst hat.