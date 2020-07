Deutsch-Russisches Gedenken Warum in Naumburg an Helmut Sonnenschein erinnert wird

"Die letzte Adresse" Vor sieben Jahren schließen sich Mitarbeiter des russischen Memorial-Netzwerkes, Historiker und Journalisten in Moskau zusammen und rufen das Projekt "Die letzte Adresse" ins Leben. Die Mission lautet, an die Opfer stalinistischer Repression zu erinnern. Initiator ist der Publizist Sergej Parhomenko. Mit Gedenktafeln an all jenen Häusern, in denen die betroffenen Menschen zuletzt gelebt hatten, bevor der Geheimdienst sie abholte, sie hingerichtet wurden oder in Lager des Gulags kamen. In Russland hängen bereits zahlreiche Tafeln an Häusern in Städten von Moskau bis zum Baikalsee, außerdem in Tschechien und der Ukraine. In Deutschland wird es mit Naumburg die zweite "letzte Adresse" geben, die erste ist im thüringischen Treffurt.