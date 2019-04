Ständehaus Wie die EU dem Kulturleben in Merseburg geholfen hat

Thomas Lange hebt entschuldigend die Hände: "Verzeihen Sie, hier sieht es gerade aus, wie bei Ikea." Hier, das ist das Ständehaus in Merseburg – das größte Kultur- und Kongresszentrum der Saalestadt. Und an Ikea erinnern vor allem die übereinandergestapelten Stühle in einem Saal und eine Ansammlung von Tischen in einem anderen. "Aber das gehört eben dazu, wenn man verschiedene Veranstaltungen organisiert", so Lange.

Und Veranstaltungen gibt es viele im Ständehaus. Konzerte oder Lesungen gehören genauso dazu wie Parteitage, Empfänge oder auch Hochzeiten. Denn auch das Merseburger Standesamt ist im Ständehaus angesiedelt. Zudem tagt in dem Gebäude regelmäßig der Kreistag des Saalekreises. "Hier ist fast jeden Tag etwas los", erklärt Lange.

Seit 1979 arbeitet der 60-Jährige für das Merseburger Kulturamt. Zu DDR-Zeiten war das Amt beim Landkreis angesiedelt, mittlerweile ist Lange bei der Stadt angestellt. Sein Büro befindet sich, damals wie heute, im Ständehaus. Das ist bei weitem keine Selbstverständlichkeit. Denn nach der Wende stand das Gebäude neben dem Merseburger Schloss einige Jahre leer und verfiel. Der Grund: 1990 ging das Ständehaus in den Besitz des Landes Sachsen-Anhalt über. Das Land hatte aber zunächst keine Verwendung dafür.

Viele Erinnerungen an "Haus der Kultur"

Bildrechte: MDR/Leiste "Dieser Leerstand tat schon weh", gibt Lange zu, der sich an viele schöne Veranstaltungen im "Haus der Kultur", wie es zu DDR-Zeiten genannt wurde, erinnern kann: "Vor der Wende fanden hier Faschingsfeiern, Disko-Abende und Theateraufführungen statt. In einem Raum hatten wir ein kleines Kino." Zudem gab es eine Bibliothek und eine Gaststätte im Erdgeschoss.



Das Ständehaus erfreute sich nach dem Zweiten Weltkrieg als Kulturzentrum über viele Jahre bei den Merseburgern großer Beliebtheit. Doch mit der Wende kam das Aus. Silvester 1990 fand die vorerst letzte Veranstaltung statt.

Ständehaus Merseburg Das Merseburger Ständehaus wurde im 19. Jahrhundert als Landtagsgebäude der Preußischen Provinz Sachsen errichtet. Bis 1933 diente es als Parlamentsgebäude. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Ständehaus umfunktioniert. Im "Haus der Kultur" fanden fortan Veranstaltungen statt. Nach der Wende stand das Gebäude einige Jahre leer. Seit der Wiedereröffnung 2003 dient es wieder als Kultur- und Kongresszentrum.

Stadt kauft Ständehaus für eine Mark

Den Verfall des Ständehauses – der durch Vandalismus noch beschleunigt wurde – zu sehen, schmerzte nicht nur Thomas Lange. Wie ihm ging es vielen Merseburgern. Was auch daran lag, dass zahlreiche andere Kultureinrichtungen in der Umgebung – etwa das X50 in Schkopau – schließen mussten. So wuchs mit den Jahren der Wunsch, wieder ein richtiges Kulturzentrum zu errichten.

Und die Stadt Merseburg kam diesem Anliegen nach. 1998 kaufte sie das Ständehaus zum symbolischen Preis von einer Mark vom Land und begann umgehend mit der Sanierung des Ständehauses. Neben Land und Bund bekam sie dabei auch Unterstützung von der Europäischen Union. Die EU unterstützte das Projekt mit mehr als zwei Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

Insgesamt kostete die Sanierung elf Millionen Euro und dauerte fünf Jahre. Auch die Merseburger selbst spendeten große Summen für ihr Ständehaus. Mit dem Geld wurden unter anderem die Gemälde von Hugo Vogel im größten Saal des Gebäudes restauriert. Bildrechte: dpa

EU-Förderung EFRE EFRE ist der europäische Fond für regionale Entwicklung. Zwischen 2014 und 2020 erhält Sachsen-Anhalt aus diesem Fördertopf 1,43 Milliarden Euro. Gefördert werden Forschung und Entwicklung, die Schaffung von Arbeitsplätzen, Hochwasserschutz oder auch die Verbesserung der Lebensqualität. Die EU-Mittel müssen immer mit Geldern aus Bundes-, Landes-, oder komunalen Quellen gegenfinanziert werden.

Erste Trauung am Eröffnungstag

Am 3. Oktober 2003 wurde das Ständehaus dann wieder eröffnet. Noch am gleichen Tag fand die erste Trauung in dem Gebäude statt. Standesamt und Kulturamt bekamen Büros in dem geschichtsträchtigen Haus. Seitdem werden von hier aus nicht nur Veranstaltungen im Kulturzentrum selbst organisiert. Viel mehr ist das Ständehaus das Herz des kulturellen Lebens in Merseburg. Thomas Lange und seine Kolleginnen planen von hier aus Großveranstaltungen wie das Merseburger Schlossfest, das 2019 zum 25. Mal stattfindet.