Finanzhilfen durch Strukturstärkungsgesetz Merseburg soll Bahnanbindung nach Leipzig bekommen

Am 3. Juli hat der Bundestag das Strukturstärkungsgesetz beschlossen. Hinter dem komplizierten Begriff stecken die Ergebnisse dessen, was die Kohlekommission für die Zukunft der Kohleregionen erarbeitet hat. Mit dem Gesetz sollen Folgen des Kohleausstiegs im Jahr 2038 abgemildert werden. 40 Milliarden Euro investiert der Bund dabei in die bald ehemaligen Kohleregionen. Sachsen-Anhalt erhält davon 4,8 Milliarden Euro. Eine der Städte, die profitieren soll, ist Merseburg.

Und während in einigen Regionen noch nicht ganz klar ist, wie das Geld aus dem neuen Gesetz genutzt werden soll, ist das in Merseburg schon beschlossene Sache. Die Domstadt hat sich – mit Oberbürgermeister Jens Bühligen an der Spitze – mit viel Energie für ein Verkehrsprojekt eingesetzt.

Merseburger haben gemeinsam gekämpft

Nur die kleine rote Kurve müsste für die Direktverbindung Leipzig-Merseburg gebaut werden. Bildrechte: MDR SACHSEN-ANHALT Merseburg will endlich auch eine direkte Zugverbindung in die Nachbarstadt Leipzig haben. Bisher fahren nur Busse. Dabei pendeln unter anderem viele Studierende der Hochschule Merseburg aus Leipzig in die Stadt im Saalekreis. Merseburg hofft außerdem auf neue Unternehmen und Arbeitsplätze, die mit der Direktverbindung kommen sollen. Schon seit einiger Zeit kämpft die Stadt deswegen für die "Merseburger Kurve". Denn für die Direktverbindung ist eigentlich nur eine kleine ergänzende Gleiskurve bei Spergau nötig. Rund 500 Bürger haben sich über ein Internetportal an der Lobbyarbeit für die neue Bahnverbindung beteiligt und Mails an Entscheidungsträger geschickt.

Jetzt ist die Zuganbindung sicher und steht schwarz auf weiß im neuen Strukturstärkungsgesetz. Allerdings gibt es noch einige Unklarheiten. Noch steht nicht fest, wer für den Verkehr auf der neuen Strecke zahlt und wann es losgehen kann, wie die Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt warnt. Sie unterstützt das Projekt. Geschäftsführer Peter Panitz sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir sind noch sehr früh in der Planungsphase. Erfahrungsgemäß kann es bis zu zehn Jahre dauern, bis so ein Projekt steht." Etwas gedulden müssen sich die Merseburger also noch. Aber nachdem nun die erste Hürde genommen ist, will die Stadt nicht mehr lockerlassen.

Oberbürgermeister Jens Bühligen will beim Thema "Merseburger Kurve" nicht lockerlassen. Bildrechte: MDR SACHSEN-ANHALT Merseburgs Oberbürgermeister Jens Bühligen (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Damit wir da nicht nach hinten rutschen werden wir immer wieder Gespräche führen mit dem Land Sachsen-Anhalt, dem Freistaat Sachsen und dem Bundesministerium und die Notwendigkeit betonen." Auch das Beteiligungsportal soll erstmal online bleiben. Je mehr Unterstützer es gibt, desto größer die Chancen, dass die Pläne schnell umgesetzt werden – so die Hoffnung.

Erste Kohle-Hilfe noch 2020

Vielleicht hat Merseburg Glück. Denn die ersten Kohle-Hilfen in Sachsen-Anhalt sollen noch dieses Jahr fließen. Das haben Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und die Landräte der betroffenen Kommunen am Freitag entschieden. Die Landkreise und die Stadt Halle sollen in den nächsten Wochen jeweils drei Projekte benennen, die im nächsten Jahr schon starten könnten.