Millionen-Investition in Leuna Land sucht neue Wege für Zeit nach Braunkohle

Sachsen-Anhalts Landesregierung geht auf der Suche nach Lösungen für die Zeit nach der Braunkohle neue Wege. Am Dienstag hat das Kabinett grünes Licht für ein millionenschweres Forschungsprojekt im Chemiepark Leuna gegeben. Wie Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) ankündigte, soll erprobt werden, wie aus der heimischen Braunkohle und Plastikabfällen Kohlenstoff gewonnen werden kann. Das Land will 15 Millionen Euro in ein Projekt mit dem Namen "Carbontrans" investieren. Der Minister sprach von einem wichtigen Signal.