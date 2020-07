Saalekreis Missbrauchsspuren bei getötetem Kleinkind in Querfurt

Nach dem Tod eines zweijährigen Jungen in Querfurt im Saalekreis hat die Staatsanwaltschaft Halle weitere Einzelheiten bekannt gegeben. Staatsanwalt Klaus Wiechmann sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Montag, die Mutter selbst habe am Sonnabend die Polizei informiert und gesagt, ihr zweijähriges Kind liege tot in der Wohnung. Ein Notarzt habe das Kind untersucht und festgestellt, dass es mit Sicherheit kein natürlicher Tod sein könne. Daraufhin sei noch in der Nacht zum Sonntag in der Rechtsmedizin Halle eine Sektion durchgeführt worden.