Knapp 500 neue Jobs Neue Papierfabrik in Sandersdorf-Brehna eröffnet

Am Mittwoch wird die neue Papierfabrik in Sandersdorf-Brehna offiziell in Betrieb genommen. Nur 18 Monate hat es gedauert, bis die Fabrik fertig gebaut war. Das Unternehmen Progroup aus Rheinland-Pfalz hat die Anlage auf einem 45 Hektar großen Gelände hochziehen lassen. Progroup liefert Wellpappenpapier an Konzerne wie Amazon, die Unmengen an Verpackungsmaterial benötigen – ein krisensicheres Geschäft also. So sollen in Sandersdorf-Brehna 3.000 Tonnen Pappenrohpapier pro Tag hergestellt werden. Progroup betreibt bereits eine Papierfabrik in Burg im Jerichower Land.