Westumfahrung Halles Neuer Anlauf für A143-Lückenschluss

Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Thomas Webel geht davon aus, dass die Bauarbeiten für die sogenannte Westumfahrung von Halle Ende 2019 wie geplant beginnen können. Der CDU-Politiker sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Montag, er rechne nicht mit Klagen gegen den Weiterbau der A143: "Wir appellieren, dass möglichst niemand gegen dieses Vorhaben klagt." In einer Mitteilung sprach der Minister zudem von einem "besonderen Tag für ganz Sachsen-Anhalt". Nach den Worten des Ministers ist das Planfeststellungsverfahren für das zwölf Kilometer lange Teilstück zwischen Bennstedt und Beidersee im Saalekreis inzwischen abgeschlossen. Die gesamten Unterlagen würden 56 Ordner füllen, hieß es.

Den Belangen von Natur und Umwelt ist hier in einer bislang nie da gewesenen Weise Rechnung getragen worden.

Noch hat die sogenannte mitteldeutsche Schleife eine Lücke – die Westumfahrung Halles. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wie der Präsident des Landesverwaltungsamtes, Thomas Pleye, ankündigte, wird das Planfeststellungsverfahren vom 26. April bis zum 9. Mai in der Stadt Wettin-Löbejün und in den Gemeinden Petersberg, Teutschenthal und Salzatal öffentlich ausgelegt. Gegen den Beschluss könne innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage eingereicht werden. In diesem Fall muss der Beschluss nach den Worten Pleyes vom Gericht überprüft werden.



Andreas Irngartinger von der Deutschen Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, ohne Klage sei mit einem Baubeginn Ende 2019 zu rechnen. Dann könnten die ersten bauvorbereitenden Maßnahmen beginnen, etwa das Umverlegen von Leitungen. "Wir gehen von einer Bauzeit von fünf bis sechs Jahren aus", erklärte Irngartinger weiter. Bis dahin müssten die Planungen verfeinert werden, auch müssten Aufträge ausgeschrieben werden. Die DEGES plant und baut den Abschnitt der A143 im Auftrag von Bund und Land. Die Trasse gehört zum Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 13.