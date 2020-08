Der Schaeffler-Unternehmensbereich Automotive Aftermarket hat insgesamt eine Summe von 180 Millionen Euro für das zentrale Lager investiert. Schaeffler hat das Grundstück gekauft, der Firmenpartner und Logistikdienstleister Neovia das Lager gebaut. Neovia ist auch für den Betrieb verantwortlich.



An dem neuen Standort werden Reparaturlösungen für Fahrzeuge zusammengestellt und versandt. Nieländer erklärte: "Wir stellen dem unabhängigen Teilemarkt Komplettlösungen zur Verfügung. Wenn zum Beispiel eine Kupplung kaputt geht, dann stellen wir den Werkstätten nicht nur das Austauschteil, zum Beispiel die Kupplungsscheibe, zur Verfügung, sondern auch alles andere, was dazu gehört, wie Schrauben, Dichtringe und so weiter." Im sogenannten Kitting-Prozess stellen die Angestellten die Reparaturlösungen zusammen und verpacken sie.



Schaeffler gehört zu den größten Automobilzulieferern in Deutschland. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das Unternehmen mit weltweit 87.700 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 14,4 Milliarden Euro. Der Konzern ist nach eigenen Angaben an 170 Standorten in 50 Ländern der Welt aktiv. Zuletzt hatte das Unternehmen aus Herzogenaurach in Bayern mit den negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen und schrieb im zweiten Quartal 150 Millionen Euro Verlust.

Grafik des Schaeffler Montage- und Verpackungszentrums im Industriegebiet "Star Park" bei Halle Bildrechte: GSE Deutschland GmbH/Ropertz & Partner Planungsgesellschaft mbH