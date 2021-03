Mutter und Lebensgefährte vor Gericht Tod von Zweijährigem in Querfurt: Angeklagte brechen ihr Schweigen

Die Tat schockierte im vergangenen Jahr nicht nur die Menschen in Querfurt: In der Stadt im Saalekreis wurde ein Zweijähriger umgebracht – offenbar vom Lebensgefährten seiner Mutter. Er und die Kindsmutter müssen sich seit knapp drei Monate vor Gericht verantworten. Am Mittwoch haben die Angeklagten erstmals ihr Schweigen gebrochen.