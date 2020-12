Nach dem gewaltsamen Tod eines zwei Jahre alten Jungen in Querfurt beginnt am Montagvormittag am Landgericht Halle der Prozess. Angeklagt sind ein 30-jähriger Mann und die Mutter des Jungen. Dem Mann wirft die Staatsanwaltschaft schweren sexuellen Missbrauch des Kindes, Körperverletzung und Mord vor, wie das Gericht mitteilte. Die 36 Jahre alte Mutter des Zweijährigen muss sich wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen und fahrlässiger Tötung verantworten.