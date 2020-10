Mutter und Lebensgefährte angeklagt Tod von Zweijährigem in Querfurt: Anklage wegen Mordes und schweren sexuellen Missbrauchs erhoben

Hauptinhalt

Die Tat schockierte im Sommer nicht nur die Menschen in Querfurt: In der Stadt im Saalekreis wurde ein Zweijähriger umgebracht – offenbar vom Lebensgefährten seiner Mutter. Gegen ihn und die Kindsmutter ist nun Anklage erhoben worden. Der Prozess gegen beide könnte noch in diesem Jahr beginnen.