Rosa Paret hält ein schwarz-weiß Bild ihres Sohnes Raúl Garcia Paret in den Händen. Bildrechte: MDR/Bergmann/Fugmann

Anlässlich des 41. Jahrestags des gewaltsamen Todes der kubanischen Vertragsarbeiter Delfin Guerra und Raúl Garcia Paret in Merseburg fordert die "Initiative 12. August" einen Gedenkort. Das teilte die Initiative mit. Der Sprecher Andreas Bulmeyer sagte: "Es braucht einen öffentlichen Gedenkort in Merseburg, da die Morde an Delfin und Raúl mehr als tragische Einzelschicksale sind. Wir haben hier ein gesellschaftliches Problem im Umgang mit Rassismus, das nicht vergessen werden darf".

Die Initiative erinnert seit 2019 an Delfin Guerra und Raúl Garcia Paret. Denn bis heute ist der gewaltsame Tod nicht aufgeklärt. Auch in diesem Jahr wird es eine Demonstration in Merseburg geben. Dort soll ein Grußwort eines ehemaligen Gastarbeiters aus Kuba verlesen werden. Außerdem habe die Familie von Raúl Garcia Paret gewünscht, an dem Gedenkort eine Inschrift mit den Worten "Para Raúl, de sus padres y hermanos que siempre lo recuerdan. // Für Raúl, von seinen Eltern und Geschwistern, die immer an ihn denken werden." zu hinterlassen.

Was ist am 12. August passiert?