Feuerwehr im Großeinsatz Ställe mit tausenden Schweinen brennen in Teutschenthal

Hauptinhalt

In Teutschenthal nei Halle brennt es in einer Schweinemastanlage. Das Feuer ist am Donnerstagvormittag in einem Stall ausgebrochen, in dem mehrere tausend Schweine leben. Inzwischen hat es auf zwei weitere Ställe übergegriffen. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz.