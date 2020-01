Sie rücken aus, wenn Notfallretter an ihre Grenzen stoßen, vor allem wenn viele Patienten auf einen Schlag zu versorgen sind: Rettungs-Sanitäter, wie die der Einheit vom DRK Halle-Saalekreis unter ihrem Zugführer Florian Sachse. Der 37-Jährige war am Donnerstag Gast beim Neujahrsempfang von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin. Dort dankt Steinmeier jedes Jahr engagierten Bürgern.

"Im Vordergrund steht sicherlich immer der Gedanke, Menschen helfen zu wollen. Deswegen fängt man hier an", sagt Sachse. Wenn dieser Einsatz gewürdigt wird, sei das natürlich sehr schön. "Wenn wir zu Einsätzen sind, wenn wir bei Veranstaltungen sind, größere Feste oder irgendwelche Aktivitäten absichern, dann kommen die Patienten schon und bedanken sich – nicht 100 Prozent, aber schon viele. Und das, glaube ich, freut viele, dass sie dann auch sehen, dass ihre Arbeit, die sie ehrenamtlich machen, am Ende auch Früchte trägt."

Ohne meine vielen Helfer hätte ich das am Ende nicht geschafft. Das hab ich auch zur Weihnachtsfeier allen so gesagt, dass ich ganz stolz auf uns alle bin, auf das, was wir hier erreicht haben und was wir jeden Tag leisten.

Florian Sachse hat sein Ehrenamt zum Beruf gemacht, verdient sein Geld bei der Feuerwehr – was keine zwingende Voraussetzung ist, um bei den DRK-Rettungs-Sanitätern in Halle mitzumachen. Neben einigen Medizinern sind dort auch Studenten, IT-Fachleute oder Handwerker dabei. Alle zwei Wochen trifft man sich zur Ausbildung, die Florian Sachse übernimmt. Dafür habe er sich im Laufe der Zeit ausbilden lassen.

Dankbar ist Sachse auch, dass er auch zeitlich den Raum bekommt, sein Ehrenamt so auszuüben. "Ohne Rückhalt in der Familie geht das am Ende nicht. Aber wir merken auch, wenn wir Einsätze haben, dass die Familien regelmäßig vorbeikommen. Dass sie schauen, was die Vatis oder Muttis dort machen. Die sind natürlich auch ein bisschen stolz, wenn geholfen wird oder sie sehen, wie die Sanitäter in Aktion sind."