Die Idealvorstellung: Es müsste eine Einrichtung sein, in der das gesamte Personal, von der Leitung bis zum Hilfspersonal, zum Thema Sexualität geschult ist. Dass darüber ausreichend gesprochen wurde, dass diese typischen Hemmungen abgebaut sind. Ich sehe gegenwärtig den größten Kritikpunkt darin, dass entsprechende Ausbildungen zu wenig gefördert werden. Da liegt aus meiner Sicht der größte Mangel. Ich denke, dass es am Anfang am wichtigsten wäre, mit dem Leitungspersonal zu arbeiten. Denn was nützt es, wenn die Leitung kategorisch dagegen ist? Und dass dann für ältere Menschen, wenn sie ihre sexuellen, intimen Bedürfnisse ausleben wollen, Möglichkeiten dafür geschaffen werden.

Optimal wäre es sicher, wenn ich in mein Zimmer ohne Probleme meine Freundin oder meinen Freund einladen kann. Und wenn dann das Personal anklopft, ein "Bitte jetzt nicht stören" respektiert wird. Man kann es ja wie in jedem Hotel so lösen, dass man an die Türklinke ein entsprechendes Schild macht. Da gehört also sehr viel dazu.