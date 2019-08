Der Großbrand bei Oppin im Saalekreis ist weitgehend gelöscht. Die Sprecherin des Landratsamtes, Kerstin Küpperbusch, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk seien in der Nacht zum Samstag erfolgreich gewesen. Derzeit liefen Restlöscharbeiten.

Bei dem Brand sollen auch giftige Gase ausgetreten sein. Acht Feuerwehrleute mussten deshalb ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sie klagten über Atemnot und brennende Haut. Laut einer MDR-Reporterin war beim Auseinanderziehen der brennenden Ballen gelber Rauch aufgestiegen. Das Technische Hilfswerk war daraufhin am Freitag im Einsatz. Außerdem soll einem Sprecher der Feuerwehr Landsberg zufolge das Umweltbundesamt Bodenproben analysieren.

Am Dienstag waren in Oppin rund 4.500 Strohballen in Flammen aufgegangen. Außerdem griff das Feuer auf eine leerstehende Scheune über. Der Schaden wird auf 190.000 Euro geschätzt.