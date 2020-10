Jenny kommt aus Langeneichstädt im Saalekreis und studiert in Dessau. Wie tausende junge Frauen in ihrem Alter ist sie in sozialen Netzwerken wie Instagram oder Facebook aktiv. Portale, um sich mit Freunden auszutauschen, um soziale Kontakte zu pflegen. Eigentlich. Doch das sehen wohl nicht alle so. Nachrichten, die die 21-Jährige teilweise bekommt, sind erschreckend. Von Anmachen, über Aufforderungen weniger Kleidung zu tragen, bis zu Nacktbildern. "Das ist mir total unangenehm", meint Jenny.