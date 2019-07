Ein in Bad Dürrenberg im Saalekreis festgenommener Terrorverdächtiger soll nach Belgien ausgeliefert werden. Das Oberlandesgericht Naumburg habe dieses Vorgehen für zulässig erklärt, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft am Freitag. Weitere Widerspruchsmöglichkeiten gebe es nicht. Die Auslieferung werde nun vorbereitet. Der 39-jährige Bosnier soll demnach in wenigen Tagen in Brüssel sein.

Der Mann steht im Verdacht, an den islamistischen Terroranschlägen 2015 in der Konzerthalle "Bataclan" in Paris beteiligt gewesen zu sein. Daher ist er mit einem internationalen Haftbefehl gesucht worden.

Im Juni in Bad Dürrenberg gefasst worden