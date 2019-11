Nach dem Unglück in der Grube Teutschenthal im Saalekreis vergangenen Freitag sind die Experten weiter auf der Suche nach dem Grund für die Verpuffung. Einer Polizeisprecherin zufolge wird das einige Zeit in Anspruch nehmen. Nach Angaben der Betreiberfirma erfolgt die Ursachensuche in Absprache mit dem Landesamt für Geologie und Bergwesen.

In der Grube hatte es am Freitag in 700 Meter Tiefe eine Verpuffung gegeben. Zu der Zeit waren insgesamt 38 Bergarbeiter unter Tage. Zwei Bergleute wurden verletzt – sie wurden unmittelbar nach dem Unglück von der Grubenwehr geborgen. Die anderen Arbeiter suchten Sicherheitsräume auf, die für solche Fälle vorgehsehen sind und vor Schadstoffen abschirmen sollen. Dort harrten sie rund zwei Stunden aus, bevor sie wieder über Tage gelangten.

Betrieb eingeschränkt wieder angelaufen

Am Montag konnte unterdessen der Grubenbetrieb zumindest eingeschränkt wieder aufgenommen werden, hieß es vom Unternehmen. Das Landeswirtschaftsministerium hatte zuvor eine Teilfreigabe erteilt. Ein Sprecher sagte, feste Stoffe könnten wieder in das stillgelegte Bergwerk eingelagert werden. Andere dürften vorerst nicht verwendet werden, solange die Ursache für die Verpuffung am Freitag nicht zweifelsfrei geklärt sei.