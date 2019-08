In Merseburg ist am Montagmorgen ist ein Kind nach dem Sturz aus dem vierten Stock eines Wohnblocks ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war kurz vor halb acht bei der Rettungsleitstelle ein Notruf eingegangen. Passanten hatten das Kind auf dem Boden liegend entdeckt. Monika Lehmann von der Polizei Saalekreis sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Nachbarn hätten das Unglück gesehen und die Polizei sowie den Rettungsdienst alarmiert. Dieser hätte versucht, den Jungen zu reanimieren. Das sei aber erfolglos geblieben. Der Junge sei noch am Unglücksort gestorben.