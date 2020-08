Unfallschwerpunkt im Saalekreis Angehörige kämpfen für Tempolimit und Ampel an Unfall-Kreuzung bei Queis

Nach einem tödlichen Unfall Ende Mai auf einer Landstraße bei Queis im Saalekreis kämpfen Angehörige für ein Tempolimit und eine Ampel an der Unfallkreuzung. Am 28. Mai war an der Kreuzung auf der Landstraße 165/Abzweig Klepzig ein 31 Jahre alter Motorrollerfahrer beim Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen.