Millionenschwere Verluste Abwasserverbände sollen sich verspekuliert haben

Der Landesrechnungshof hat 50 Abwasserzweckverbände in Sachsen-Anhalt untersucht und erstaunliches gefunden. "Das Ergebnis war für uns äußerst überraschend und auch verstörend", so Kay Barthel, Präsident des Landesrechnungshofs. So sollen mit Gebührengeldern an der Börse unkalkulierbare Risiken eingegangen worden sein. "Wir waren der Auffassung, dass derivate Finanzierungsinstrumente nur gelegentlich zum Einsatz kommen, haben aber festgestellt, dass das eher der Regelfall als die Ausnahme ist." Insgesamt 25 Verbände sollen über Derivate Geld investiert – und zum Teil verloren – haben.