Die fünf zugelassenen Kandidaten hatten sich am Dienstag bereits den Fragen der Merseburger auf einem Forum der Mitteldeutschen Zeitung in der Goethe Sekundarschule gestellt. Dabei ging es um Themen, die für den Saalekreis wichtig sind: Schullandschaft, Nahverkehr und natürlich der erwartete Strukturwandel nach dem Braunkohleausstieg. Aber auf Fragen zu Müllgebühren, Fluglärm und touristische Konzepte wollten die Wähler Antworten von den Kandidaten wissen.

Insgesamt sind rund 159.000 wahlberechtigte Einwohner aufgerufen, am Sonntag ihre Stimme abzugeben. Wer den Gang zur Wahlurne nicht persönlich antreten kann, hat seit rund zwei Wochen die Möglichkeit, seine Stimme vorab per Briefwahl abzugeben – per Post oder auch vor Ort, wie es in nahezu allen Städte und Gemeinden angeboten wird.