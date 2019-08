Ulrike Vogel wuchs in Mücheln auf, ging 1999 zum Studium weg aus dem Geiseltal. Dass dort ein See entstehen sollte, konnte sie sich damals kaum vorstellen. Inzwischen lebt und arbeitet sie wieder in der Region und freut sich, was aus dem früheren Tagebau geworden ist. Bildrechte: MDR/Angela Thieme