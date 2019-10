Bildrechte: MDR/Andreas Manke

Die Schüler-AG ist zur Wiedereröffnung des Merseburger Planetariums für den Publikumsverkehr im Jahr 2010 ins Leben gerufen worden. In lockerer Atmosphäre erleben die momentan zehn Schüler Sternhimmelvorführungen und Kurzvorträge. Sie lernen, das Teleskop zu bedienen. In Projektarbeit werden zum Beispiel Raumschiffe gebastelt. Die AG beteiligt sich auch an aktuellen Wettbewerben, wie zum Beispiel dem Zeitkapselwettbewerb des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt.



Mitmachen können alle interessierten Kinder und Jugendlichen. Sie können auch probeweise vorbeischauen. Die AG trifft sich jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat um 17:00 Uhr im Planetarium oder in der Hochschule Merseburg.