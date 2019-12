Am 9. Oktober, am jüdischen Feiertag Jom Kippur, versuchte ein Mann, mit Schusswaffen in die Synagoge in Halle einzudringen. Er tötete zwei Passanten. Der antisemitische Anschlag in Halle sorgte weltweit für Schock und Trauer. Dass der Täter danach in den Landsberger Ortsteil Wiedersdorf im Saalekreis flüchtete, dort zwei weitere Personen mit Schüssen verletzte und sein Auto mit den vier Kilo Sprengstoff darin abstellte, ist weniger bekannt. Dabei herrschte auch in Wiedersdorf am 9. Oktober Ausnahmezustand.

Steffen Kurz, der seit 20 Jahren in Wiedersdorf wohnt, hat am Tag des Anschlags in Halle gearbeitet. Gegen Mittag hat er nach eigenen Worten erfahren, dass auch in seinem Dorf mit 70 Einwohnern Schüsse gefallen sind. Als er zu seinem Wohnort zurückgekehrte, war die Polizei bereits im Einsatz. Kurz durfte nicht nach Wiedersdorf hineinfahren, die Polizei hatte den Tatort abgeriegelt. Kurz wartete am Ortsrand, fragte immer wieder die Einsatzleitung, was gerade passiere, wann er in sein Haus dürfe.

Wiedersdorfer fühlten sich von Polizei schlecht informiert

Die Wiedersdorferin Klaudia Wannags dagegen hatte am 9. Oktober Urlaub und war zu Hause. Aus ihrer Sicht hat an dem Tag die Kommunikation der Polizei nicht funktioniert. Niemand sei vorbeigekommen, um zu schildern, was überhaupt vorgefallen sei. Die Anwohner informierten sich über einen WhatsApp-Chat gegenseitig.

Von der Polizei habe es widersprüchliche Informationen gegeben, berichtet Wannags. Zunächst hätten die Beamten eine Evakuierung des Dorfs ausgeschlossen. Gegen 21:30 Uhr dann hat die Polizei laut Wannags gesagt: "Sie werden jetzt evakuiert. Sie werden sicher eine Unterkunft haben." Wannags wurde außerdem eine Durchwahl genannt, die sie anrufen könne, um zu erfahren, wann sie in ihre Wohnung zurückkehren dürfe. Unter der Nummer habe es dann aber keine Auskünfte gegeben: "Sie haben nicht einmal gewusst, dass Wiedersdorf evakuiert worden ist", sagt Wannags

Steffen Kurz steht bis in die Nacht an der Polizeiabsperrung. Gegen 23 Uhr sei dann die Info gekommen, dass der Einsatz bis zum Folgetag dauere. Die Anwohner erfahren am nächsten Morgen nicht von der Polizei, sondern über die Chatgruppe des Dorfs, dass die Evakuierung beendet ist.

Keine Unterstützung durch Stadt Landsberg

Die beiden Wiedersdorfer kritisieren die unterschiedlichen Ansagen der Polizei – und dass es keine geordnete Evakuierung gegeben habe, keine Sammelunterkunft zur Verfügung gestellt wurde. Zudem kritisieren sie die Stadt Landsberg: Auch von der Stadt habe sich niemand bei ihnen gemeldet. Keiner habe bei der Einsatzleitung Informationen zu Wiedersdorf eingefordert. Sie seien allein gelassen worden, meint Kurz. "Wir sind im Prinzip das vergessene Dorf."

Die Wiedersdorfer hätten sich gewünscht, dass die Bürgermeisterin von Landsberg, Anja Werner, bei ihnen vor Ort gewesen wäre. Stattdessen habe es nur einen Brief gegeben, indem sich Werner für die Unannehmlichkeiten entschuldigt habe, berichtet Wannags. Darauf hätten die Wiedersdorfer mit einem Brief geantwortet, in dem sie mehrere Fragen stellten. Diese sind laut Wannags noch immer unbeantwortet.

Zwei Monate später: Gespräch mit Polizei-Seelsorgerin

Während in Halle zahlreiche Kränze und Kerzen an den Tatorten ablegt wurden und ein Konzert für die Opfer stattfand, wurde es um Wiedersdorf schlagartig ruhig. Am Tatort dort hängt nun ein Schild: "Einer störte den FRIEDEN im Dorf, wir finden ihn wieder in unserem Wiedersdorf!" Den Spruch hätten sich die Wiedersdorfer überlegt, um das Erlebte verarbeiten zu können, erzählt Anwohner Kurz. Für den Verletzten sei das wie eine Befreiung gewesen.

Diesen Freitag will die Notfallseelsorgerin der Polizei Sachsen-Anhalt, Thea Ilse, mit den Wiedersdorfern über die Vorfälle am 9. Oktober sprechen. Noch offene Fragen sollen geklärt werden. Ein ähnliches Gespräch hat es bereits mit den Bewohnern der Humboldtstraße in Halle gegeben. Die Veranstaltung ist nicht öffentlich.