Die Grube Teutschenthal ist ein ehemaliger Kalischacht, der 1905 unter dem Namen "Krügerhall AG" in Halle durch Friedrich H. Krüger eingerichtet wurde. 1907 sind erste Salze vorwiegend als Düngemittel abgebaut worden. 1940 gab es einen sogenannten Gebirgsschlag, der nahezu das gesamte untertägige Gewinnungsfeld vernichtete. 42 Bergleute kamen dabei ums Leben.



Ab 1963 ging in Richtung Halle in der Grube der Abbau weiter, um Speise- und Industriesalze zu gewinnen. 1982 wurde die Kaligewinnung in dem Schacht aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt. Klar war damals, dass aufgrund mehrerer Gebirgsschläge die Grube Teutschenthal gesichert werden muss. Deshalb kaufte die Grube Teutschenthal Sicherungs GmbH & Co. KG (GTS) das ehemalige Bergwerk. 1996 gab es erneut einen Gebirgsschlag.



Seit 2008 gehört die GTS zur Geiger Unternehmensgruppe mit Sitz in Oberstdorf in Bayern. In der Grube werden Industrieabfälle inklusive Filterstäube versetzt. Diese sind so gefährlich, dass diese unter Tage gelagert werden müssen. Sie werden in 700 Metern Tiefe verklappt.