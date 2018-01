Der ehemalige Lebenspartner der Mutter hatte eines der Babys nach eigener Aussage bereits im April 2017 in einer Tiefkühltruhe gefunden. Er meldete sich aber erst am Dienstag bei der Polizei. Dass sogar zwei tote Kinder in der Tiefkühltruhe lagen, habe er nicht gewusst.

Schon mehrfach haben Mütter, die ihre toten Babys in der Nähe behalten, in Sachsen-Anhalt für Schlagzeilen gesorgt. So wurde etwa 2009 eine 28-Jährige am Landgericht Halle zu achteinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie zwei Neugeborene direkt nach der Geburt zuhause getötet hatte. Eines der Mädchen wurde in einer Waschmaschine gefunden.



Aber nicht immer liegt ein Verbrechen vor: Im Jahr 2006 beispielsweise wurde in Gräfenhainichen im Landkreis Wittenberg der Haftbefehl gegen eine Mutter aufgehoben, die die Leiche ihres Säuglings in einer Kühltruhe aufbewahrt hatte. Eine Obduktion hatte ergeben, dass die Frau das Kind auf einer Toilette zur Welt gebracht hatte und anschließend in Ohnmacht gefallen war. Der Junge war erstickt oder ertrunken. Die Mutter fand ihr Baby tot vor.