Baby-Leichen in Benndorf Mutter soll Kinder getötet haben

Die toten Babys aus Benndorf im Kreis Mansfeld-Südharz sind gewaltsam ums Leben gekommen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Halle am Freitag nach der Obduktion mit.

Am Freitag wurde gegen die 46-jährige Mutter Haftbefehl erlassen. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Halle, Klaus Wiechmann, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Frau sitze in Untersuchungshaft in der JVA Halle. Es gehe um den Verdacht des zweifachen Totschlags. Bei den weiteren Ermittlungen werde auch untersucht, welche Rolle der Lebensgefährte in dieser Sache spiele.

Laut Wiechmann hatte sich die Frau zu den Vorwürfen geäußert. Demnach lebten die Kinder bei der Geburt. Es habe sich um ein Mädchen und einen Jungen gehandelt, wohl aber keine Zwillinge.

Jahre in der Kühltruhe

Die Babyleichen waren vor drei Tagen in einer Kühltruhe in der Wohnung der Mutter gefunden worden. Den Angaben nach lagen sie dort seit Jahren.

Der ehemalige Lebenspartner der Mutter hatte eines der Babys nach eigener Aussage bereits im April 2017 in einer Tiefkühltruhe gefunden. Er meldete sich aber erst am Dienstag bei der Polizei. Dass sogar zwei tote Kinder in der Kühltruhe lagen, habe er nicht gewusst.

Die Frau hat laut Angaben der Ermittler noch eine Tochter im Teenager-Alter und einen erwachsenen Sohn, der nicht mehr im Haushalt lebt. Das Jugendamt prüft zurzeit, wo die Tochter untergebracht wird.

