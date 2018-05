Smartbench "Schlaue" Sitzbank für Halle

Halle bekommt seine erste intelligente Bank: Sie kostet 5.000 Euro, hat USB-Anschlüsse, WLAN und ist nachts beleuchtet – die sogenannte Smartbench. Die solarbetriebene Bank soll voraussichtlich bis Mitte des Jahres aufgestellt werden, sagte Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) am Dienstag auf der Beigeordnetenkonferenz. Hallenser und Gäste können so künftig auf dem Markt im Freien ihr Smartphone laden und kostenlos im Internet surfen.

Die Stromversorgung der Bank funktioniert über Solarzellen. In der gesamten Sitzfläche sind große Solarmodule verteilt. Auch an bewölkten Tagen soll die Energieversorgung laut Produktionsfirma der Bank durch die genutzte Batterie sichergestellt sein. Für heiße Tage verhindere ein integriertes Lüftungssystem ein Überhitzen der Sitzfläche. Angeregt hatte die Idee zum Kauf der Bank der Verein "Freunde der Stadtbibliothek Halle". Sie wollen sich auch an den Anschaffungskosten für das moderne Sitzmöbel mit 1.000 Euro beteiligen.

Auch Magdeburg will demnächst mit Smartbänken die Innerstadt attraktiver machen. Das hatte der Stadtrat vor einigen Wochen entschieden. Insgesamt drei Bänke sollen das Stadtbild um eine Attraktion reicher machen und mehr Kunden in die Innenstadt locken. Schon im Sommer 2017 hatte dies der Stadtrat angeregt. Bis zum Sommer sollen die Bänke am Breiten Weg gegenüber der Stadtbibliothek, am neugestalteten Spielplatz in der Hegelstraße und in der Grünfläche zwischen Dom und künftigem Dommuseum aufgestellt werden.