Nur noch etwa zwei Monate lang soll in der Burgenlandkäserei Bad Bibra Käse produziert werden. Dann ist Schluss: Am 31. März wird die Produktion eingestellt. Eine kleinere Anlage zur Käseproduktion wurde bereits abgebaut.

Die etwa 120 Beschäftigten haben am vergangenen Freitag ihre Kündigung erhalten. Die ersten Mitarbeiter müssen bereits zum 1. April gehen. Bei anderen endet das Arbeitsverhältnis wegen Kündigungsfristen Ende September. Betriebsratsleiter Peter Künne bestätigte MDR SACHSEN-ANHALT, dass auch der Interessenausgleich mit den Mitarbeitern beschlossen sei.

Die größte Molkerei in Sachsen-Anhalt muss wegen sehr niedriger Milchpreise schließen. Nach Angaben des Deutschen Milchkontors (DMK) haben unzufriedene Milchbauern ihre Lieferverträge mit der Molkerei gekündigt. Neben Bad Bibra sollen auch Standorte in Nordrhein-Westfalen, Nordhackstedt in Schleswig-Holstein und Bergen auf Rügen geschlossen werden.