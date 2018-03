Heftiger Schneefall sorgt derzeit in Teilen Sachsen-Anhalts für Chaos auf den Straßen. Im Süden des Landes haben sich seit dem Dienstagnachmittag dutzende Verkehrsunfälle ereignet. Viele Autofahrer stehen im Stau. Das hat die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitgeteilt.

Probleme meldet die Polizei insbesondere von der A9, aus dem Raum Halle und dem Burgenlandkreis. Etliche Straßen sind hier wegen des Schnees und der Glätte nicht passierbar. Darunter auch Abschnitte im Bereich Weißenfels im Zuge der B-87. Auf den Autobahnen haben sich Lastwagen quer gestellt oder sind liegen geblieben oder gerieten in die Mittelleitplanke.

Gegen 16 Uhr hatte der heftige Schneefall eingesetzt und Verkehrsteilnehmer, aber auch die Rettungskräfte überrascht. Autos kamen von den Straßen ab. Nach Angaben der Polizei ist bisher niemand verletzt worden. Es blieb bei zahlreichen Blechschäden. Die Schneefront zieht nach Angaben des MDR-Wetterstudios am Abend weiter Richtung Norden. In der Nacht soll es dann flächendeckend in ganz Sachsen-Anhalt weiß sein.