Auf einen Dönerimbiss in Halle ist geschossen worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Schüsse sollen nach ersten Informationen am Mittwochabend aus einem weißen Transporter heraus gefallen sein. Die Polizei hat Zeugen befragt und Spuren gesichert. Aus den Angaben geht hervor, dass der unbekannte Schütze mit dem Wagen an dem Imbiss an der Ecke Freiimfelder und Krondorfer Straße vorbei gefahren ist und dabei mehrfach geschossen hat. Dann sei er geflüchtet. Eine Suche nach dem Fahrzeug sei erfolglos geblieben.