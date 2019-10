Polizeischutz wurde häufiger angefragt, aber abgelehnt

Insgesamt drei Synagogen und 60 geschlossene, jüdische Friedhöfe sind laut Max Privorozki Teil des Landesverbands in Sachsen-Anhalt. Jüdische Kindertagesstätten und Schulen, die in anderen Städten oft auch polizeilich bewacht werden, gebe es im Bundesland bisher nicht. "Ich erhoffe mir, dass Polizisten wenigstens zu jüdischen Feiertagen und ihren Gottesdiensten kommen. Die Sicherheit hier ist bei uns schon immer ein Thema, wir wollen die Gesellschaft dafür sensibilisieren", sagt Privorozki, der auch Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Halle ist.

Alle drei jüdischen Gemeinden, also Halle, Magdeburg und Dessau, berichten auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT von der gleichen Erfahrung: Vor ihren Einrichtungen stehen nicht regelmäßig Polizeibeamte und ihren Bitten nach Polizisten vor Ort wurde nicht nachgekommen. "Wir haben gestern nach dem Anschlag um Polizeischutz gebeten, aber der wurde abgelehnt. Sie sagten, dass sie nicht genug Personal haben und alle Kräfte in Halle sind. Darüber waren wir sehr empört", sagt Maria Schubert, Sekretärin in der Synagogen-Gemeinde Magdeburg. Das änderte sich, als der Befehl aus dem Innenministerium kam und Polizisten zu ihrer Gemeinde schickte. Schubert: "Wir wünschen uns, ernster genommen zu werden und uns wirklich geschützt zu fühlen. Aktuell fühlen wir uns ausgeliefert, die Polizei scheint nicht in der Lage zu sein. Es musste erst Opfer geben, bis etwas passiert."

In Dessau macht die jüdische Gemeinde die selben Erfahrungen. Dort stünden auch nie Polizisten, seit dem Angriff in Halle schon. "Hier wird von Seiten der Polizei immer gesagt: 'Bei uns ist alles okay, wir haben die Situation unter Kontrolle.'", sagt Bella Avstriyska, Sachbearbeiterin der jüdischen Gemeinde Dessau. Sie hätten dem Innenministerium häufiger geschrieben. "Wir haben nach Geld für unsere Sicherheit gefragt, aber es war nie Geld da", so Avstriyska. Sie hofft, dass sich jetzt etwas ändert und die Zusammenarbeit mit dem Innenministerium gelingt. "Kameras im Zentrum neben der Synagoge währen eine Möglichkeit. Wir wissen, dass es Personalmangel bei der Polizei gibt. Trotzdem wäre es gut, wenn sie zum Sabbat oder an Feiertagen vor Ort sein könnten", meint Avstriyska.

Wie können jüdische Gemeinden besser geschützt werden?

Donnerstagnachmittag äußerten sich auf einer Pressekonferenz in Halle Bundesinnenminister Horst Seehofer, Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff und Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht zu dem Thema Sicherheit der Synagogen. Haseloff betonte, dass die Religionsfreiheit ein so hohes Gut sei, das auch zukünftig stark geschützt werden soll. Dementsprechend seien neue Maßnahmen für den Schutz der jüdischen Gemeinden geplant, die genauen Punkte würden in den kommenden Wochen erarbeitet. Beispielsweise stünden bauliche Sicherheitsmaßnahmen auf der Agenda, um die Synagogen sicherer zu machen. Außerdem seien zusätzlich 100 Personalstellen für Polizisten geplant, um die Sicherheit der Synagogen zu gewährleisten. "Sie müssen sich so sicher fühlen, dass sie ihre Gottesdienste feiern können. Wir wollen zwei neue Synagogen bauen und zwar in Magdeburg und Dessau. Für Deutschland wollen wir den Schutz gemeinsam gewährleisten", so Haseloff.

Laut Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht sei die Synagoge in Halle Teil des Sicherheitskonzepts gewesen und zwar mit der Stufe 6. Das bedeutet, dass Streifenwagen nicht ständig, aber immer wieder vorbeifahren. Er erklärte: "Es gab keine Hinweise auf antisemitische Delikte. In den letzten fünf Jahren gab es in Halle keinen Fall." Deshalb seien am Tag des Anschlags keine Polizisten vor Ort gewesen. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, ergänzte: "Eine Funkstreife kann nicht alles verhindern. Aber sie hätte den Täter vielleicht abschrecken können und ich bin davon überzeugt, dass es nicht zu dem zweiten Toten im Dönerladen gekommen wäre." Es sei wichtig, dass jetzt der Blick nach Vorne gerichtet werde, so dass sich so ein Vorfall nicht noch einmal ereigne.