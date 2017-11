Zugreisende in und um Halle werden abermals auf die Geduldsprobe gestellt: In der kommenden Woche wird der hallesche Hauptbahnhof zum wiederholten Mal mehrere Tage lang komplett dicht gemacht. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, wird der Bahnknoten vom Abend des 22. November ab 22 Uhr neun Tage lang für den Zugverkehr gesperrt. Bis zum Morgen des 30. November ist laut Angaben der gesamte Fern- und Nahverkehr betroffen.

Neun Tage lang werden am Hbf Halle keine Züge rollen. Bildrechte: IMAGO

Wie Deutsche Bahn und das Verkehrsunternehmen Abellio am Dienstag mitteilten, werden während dieser Zeit Züge umgeleitet. Außerdem wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Diese werden in bewährter Art und Weise am sogenannten Bussteig 9 am Bahnhofs-Ausgang Ernst-Kamith-Halle abfahren, sagte Bahnhofs-Managerin Cornelia Kadatz MDR SACHSEN-ANHALT. So seien beispielsweise bis zu acht Busse stündlich auf der Strecke nach Leipzig im Einsatz. "Der Ersatzverkehr wird letztendlich auch angepasst entsprechend des Fahrgastaufkommens im Tagesverlauf", erklärt Kadatz. "Wir hoffen damit jedem Reisenden auch einen Platz anbieten zu können."